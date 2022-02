Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, in aceasta dimineața. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca s-a inregistrat un nou cutremur in Romania, in zona seismica Vrancea. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora locala 15:43, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc duminica, la ora 15:43:12,…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta dupa-amiaza, 16 ianuarie, s-a inregistrat un nou cutremur in Romania. Iata unde s-a produs și in ce orașe s-a resimțit!

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta seara, 10 ianuarie, s-a inregistrat un nou cutremur in Romania. Conform primelor informații, seismul a avut loc la ora 21:18:40 (ora Romaniei). Iata unde s-a produs și in ce orașe s-a resimțit!

- Romania a fost zguduita din nou de un cutremur de proporții, care a avut loc inca de la primele ore ale dimineții. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca s-a inregistrat un nou cutremur in Romania, in zona seismica Vrancea. Iata unde s-a produs seismul și ce…

- Seismografele au inregistrat un cutremur, in dimineața zilei de luni, 3 ianuarie, in Romania. Cutremurul, unul slab, a avut 3,3 grade pe Richter și s-a produs in zona Vrancea – județul Vrancea. Conform datelor facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- S-a cutremurat pamantul in Romania! Seismul a fost inregistrat pe 30 decembrie, la ora 01:20:39, in zona seismica Vrancea – județul Vrancea. Și a avut, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului 3,3 grade. Cutremurul, unul slab, s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 s-a produs marti, la ora locala 15:40, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).