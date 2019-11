Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…

- Un cutremur de 3.8 pe scara Richter a avut loc marti seara in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la ora 23:23. Cutremurul a fost inregistrat la ora 23 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 127 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor Brasov, Ploiesti si Bacau. Ieri au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Este al patrulea seism inregistrat in ultimele 24 de ore in zona seismica Vrancea.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș!…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat, in aceasta noapte, ora 01:55, un cutremur produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 99 km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Doi noi cutremure s-au produs in Zona seismica Vrancea, amble avand magnitudinea e 3 pe scara Richter. Unul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in judetul Vrancea, iar al doilea, vineri dimineata, in judetul Buzau. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta…

- Un cutremur s a produs in cursul zilei de marti, 3 septembrie 2019, la o adancime de 140 km, la ora locala 16:52, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 4,6 pe scara Richter, fiind retrogradat la 4.5 de catre INFP.In ziua de 03 09 2019 la ora 14:52:51 ora Romaniei s a produs in Zona…