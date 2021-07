Stiri pe aceeasi tema

- O mișcare telurica a avut loc in Romania, in dimineața acestei a treia zi din saptamana. Seismul din 30 iunie a fost inregistrat la ora 09 și 46 de minute și s-a produs in zona seismica Vrancea – județul Buzau, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- S-a cutremurat pamantul, in Romania, in cursul dimineții de miercuri, 23 iunie. Seismul a avut 3,3 grade pe scara Richter. Și s-a produs la ora 03:29 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 78 de kilometri, din cate reiese din datele facute publice de Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs marti dimineata in judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Alte doua seisme cu magnitudine peste 3 au avut loc luni in aceeași zona.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca astazi s-a inregistat un nou cutremur. Seismul a avut loc la ora 11:22 in zona Fagaraș, județul Argeș. Ce magnitudine a avut.

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) și citate de Agerpres. Seismul s-a resimtit…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 1.33, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:03, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adincime de 134 de kilometri…

