- Romania a fost zguduita din nou de un cutremur de proporții, care a avut loc inca de la primele ore ale dimineții. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca s-a inregistrat un nou cutremur in Romania, in zona seismica Vrancea. Iata unde s-a produs seismul și ce…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona seismica Vrancea. Alte trei cutremure, de intensitate mai mica, au avut loc in decursul zilei de 30 decembrie. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona Vrancea. Alt cutremur a avut loc joi dimineața in Ialomița. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs vineri, la ora locala 2:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, informeaza Digi24.ro .

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in aceasta dimineata, la ora locala 2:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime de 103 kilometri in apropierea…

- Un cutremur important, de adincime, s-a produs in aceasta noapte in județul Vrancea din Romania, avind magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter și epicentrul la 103 kilometri adincime. „In ziua de 17 Decembrie 2021, la ora 02:04:18 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU…

- In aceasta dimineața s-a inregistat un nou cutremur in țara noastra. Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 03:47.