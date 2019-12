Cutremur, in Romania, in aceasta noapte. Al doilea in decurs de sase ore Un cutremur de magnitudine 3.6 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21.55, in judetul Buzau, la adancimea de 121 de kilometri.Seismul de intensitate I pe scara Mercalli a fost localizat la coordonatele latitudine 45.4568deg;N longitudine 26.3571deg;E.Epicentrul a fost la 62 km E de Brasov, 62 km NE de Ploiesti, 115 km N de Bucuresti, 129 km V de Braila, 130 km S de Bacau, 132 km V de Galati, 135 km NE de Pitesti, 176 km E de Sibiu, 180 km N de Ruse, 212 km SV de Iasi.Anterior mai fusese ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

