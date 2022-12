Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul, luni dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul din dimineața zilei de 26 decembrie, a doua zi de Craciun, s-a produs la ora 09:47:10, in zona seismica Vrancea – Buzau și a avut 3,6 grade pe scara Richter. Din cate a mai anunțat…

- Un nou cutremur in Romania, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc in aceasta dimineața, la ora locala 03:49, in zona Vrancea, judetul Buzau, și a avut magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea…

- Seismul a avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la adancimea de 141 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brașov, 95 km S de Bacau, 98 km NE de Ploiești, 118 km V de Galați, 120 km NV de Braila, 150 km N de București, 167 km NE de Pitești, 176 km SV de Iași, 189 km E…

- In ziua de 9 noiembrie 2022, la ora 15:16:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 82km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 104km S de Bacau, 114km V de Galati,…

- Cutremur puternic in Romania: A avut magnitudinea de 5.3 pe scara Richter și s-a resimțit in 4 țari vecine Cutremur puternic in Romania: A avut magnitudinea de 5.3 pe scara Richter și s-a resimțit in 4 țari vecine Un cutremur cu magnitudinea estimata de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața…

- Un cutremur extrem de puternic a avut loc la 6:51, astfel ca milioane de romani au fost treziți din somn de mișcarile haotice ale casei. Seismul s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU cu magnitudinea EWS 5.5, la adancimea de 168.925 km. Cutremurul s-a produs la 57km E de Brasov, 75km N de Ploiesti,…

- Un alt cutremur a fost inregistrat in Romania, in aceasta dimineața, 19 octombrie 2022. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, miercuri dimineața, in jurul orei 4. A fost resimțit in mai multe orașe din țara.