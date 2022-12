S-a cutremurat pamantul, luni dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul din dimineața zilei de 26 decembrie, a doua zi de Craciun, s-a produs la ora 09:47:10, in zona seismica Vrancea – Buzau și a avut 3,6 grade pe scara Richter. Din cate a mai anunțat Institutul National de Cercetare […] The post Cutremur in Romania, in a doua zi de Craciun. Ce magnitudine a avut seismul din dimineața zilei de 26 decembrie first appeared on Ziarul National .