Cutremur, in Romania, imediat dupa miezul noptii. Al treilea in ultimele 24 de ore

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in județul Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in jurul orei 20.16, la o adancime de 2 kilometri. Acest…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca, sambata, in județul Vrancea s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter.Seismul s-a produs la ora 13.46, la adancimea de 30 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Vranea, la 140 de kilometri adancime. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta noapte a fost inregistrat un cutremur de magnitudine 2.9, in judetul Vrancea, la 140 kilometri adancime, la ora 00.16.Centrul Seismologic Euro Mediteranean spune in postarea de pe pagina sa oficiala ca miscarea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat miercuri dupa amiaza, ora 17:52, in Zona seismica Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara Richter. Cutremurul s a produs la adancimea de 122 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de…

- Doua cutremure au avut loc miercuri in Romania.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, ora 05:50, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 65km.Cutremurul s a produs…

- Un seism de magnitudine ML 2.9 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Vrancea, la ora 01.56. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la 88 de kilometri adancime, la coordonatele 45.75…