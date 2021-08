Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in aceasta a doua zi a saptamanii. Mișcarea telurica s-a produs marți la pranz in Vrancea, zona cea mai activa din punct de vedere seismic de la nivelul intregii țari. Din datele facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in urma cu puțin timp s-a inregistrat un nou cutremur in țara noastra. Seismul s-a produs in zona Vrancea.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora locala 18:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 131 kilometri,…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in zona Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din Romania (INCDFP), informeaza g4media.ro.Seismul s-a produs la ora 14.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta seara s-a produs un nou cutremur in Rominia. Acesta s-a inregistrat in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea de 3,2 de scara Richter.

- S-a cutremurat pamantul, in Romania, in cursul dimineții de miercuri, 23 iunie. Seismul a avut 3,3 grade pe scara Richter. Și s-a produs la ora 03:29 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 78 de kilometri, din cate reiese din datele facute publice de Institutul National de Cercetare…

- Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 21:06, la adancimea de 64 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 86 km sud de Bacau, 94 km nord-vest de Galati, 100 km nord-vest de Braila,…