- Este dezastru in Albania, dupa ce un cutremur de 6,4 grade a pus la pamant mai multe case și a ranit și uciși numeroși oameni. In urma cu puțin timp, a lovit un nou seism, cu o magnitudine estimata de 5,3 grade.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 4:32, in zona seismica Vrancea (judetul Buzau), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 170 km in apropierea urmatoarelor orase:…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur s a produs astazi, 14 octombrie, la 11:48 ora locala a Romaniei, in Republica Moldova. Seismul a avut o magnitudine de doua grade pe scara Richter si a fost localizat manual, la granita cu Romania, la coordonatele…

- CUTREMUR a fost simțit in intreaga provincie Catanzaro, dar și in Cosenza. Nu exista victime umane sau pagube materiale, dar instituțiile de invațamant au fost evacuate ca masura de precauție, deoarece șocul seismic a provocat multa panica in randurile populației. Tribunalul din Catanzaro a fost,…

- Cel mai puternic cutremur din Albania, in ultimii 30 de ani, a fost inregistrat, sambata dupa-amiaza, cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici puternice. Peste o suta de oameni au fost raniti si numeroase cladiri au fost avariate.

- Un cutremur s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 2:21, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 136 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).