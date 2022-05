Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 22 Mai 2022 la ora 03:58:56 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 66km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km SE de Brasov, 59km N de Ploiesti, 113km NE de Pitesti, 117km N de Bucuresti,…

- Un cutremur s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 00:35, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, a avut loc la adancimea de 84 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-aprodus, miercuri, in judetul Buzau. "In ziua de 11 Mai 2022, la ora 18:46:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 140 km", a transmis, miercuri, Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 6:33, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit agerpres, seismul s-a inregistrat la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.4 pe scara Richter s a produs miercuri, 30 martie, la ora locala 19.42, in zona seismica Vrancea, Buzau la adancimea de 113 km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INFP si este cel de al doilea seism inregistrat astazi.Conform…

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9:48, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 132 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.8 pe scara Richter s a produs duminica 27 martie, la ora locala 11.29, in zona seismica Vrancea, Vrancea, la adancimea de 143 km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit sursei citate, seismul s a produs in apropierea oraselor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, la ora locala 0:31, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitatea II si s-a inregistrat…