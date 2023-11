Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur a "zguduit" Romania, in aceasta dimineața. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la ora 5:38, in zona Vrancea și a fost resimțit in mai multe orașe.

- Un cutremur a „zguduit” Romania in urma cu cateva ore. Seismul a avut loc pe data de 22 noiembrie 2022 și s-a produs intr-o zona seismica foarte cunoscuta din țara noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 03:55:00…

- Luni dimineața, un nou cutremur s-a produs in Romania. Așadar, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul a fost inregistrat la ora 07:19. Iata unde s-a produs cutremurul din aceasta dimineața și ce magnitudine a inregistrat!

- Un cutremur a "zguduit" Romania, in aceasta seara. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) sismul s-a produs la ora 19:48, in zona Oltenia Gorj, și a fost resimțit in mai multe orașe.

- S-a produs al doilea cutremur pe ziua de astazi, in Romania! Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 16:06:28 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat cutremurul produs in aceeași zona a țarii noastre!

- In aceasta dimineața, la data de 16 septembrie 2023, un nou cutremur a avut loc in țarA noastra. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 09:16:00 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și unde…

- A fost cutremur in Romania in urma cu puțin timp! Ce magnitudine a inregistrat seismul care s-a produs in Gorj. Anunțul facut de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).