Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora de la seismologi. Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 a avut loc sambata dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la adancimea de 128 kilometri. Citește și: Orban:…

- S-a cutremurat pamantul, sambata dimineața, in zona seimsica Vrancea. Seismul din dimienața zilei de 15 august, unul considerat de catre specialiștii de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului drept slab, s-a produs la ora 05 și 28 de minute, la o adancime de 128 de…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 127 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 5:44:45 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127 kilometri.Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 0.04 și a avut magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter, relateaza Mediafax.Citește…

- Cutremur in Buzau, duminica noapte. Cat de puternic a fost. Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezoltare pentru Fizica Pamantului. Cel mai recent seism din aceasta zona a avut loc in…

- Cutremurul s-a produs la ora 06.47.26 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, Buzau și a avut magnitudinea de 3.9 grade pe scara Richer. Seismul a avut loc la adancimea de 120 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov, Ploiești, Bacau, Braila, Galați,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade s-a produs duminica seara in zona seismica Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 22.18. in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul s-a produs la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km E de Brașov, 66km…

- Cutremurul a avut loc la ora 04:34 și s-a produs la adancimea de 140 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km SV de Bacau, 81km NE de Brașov, 148km N de Ploiești, 148km SV de Iași, 162km E de Sibiu, 175km NV de Galați, 183km NV de Braila, 187km NE de Pitești,…