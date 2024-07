Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe 13 iunie 2024, la ora 07:00, a avut loc un cutremur de intensitate redusa in zona seismica Vrancea, Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 3.6 ml și s-a produs la o adancime de 132.9 km. Cutremurul…

- Astazi, in ziua in care romanii voteaza, cu puțin timp in urma, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc pe data de 9 iunie 2024. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), mișcarea tectonica s-a produs la ora 14:12:01 (ora locala a Romaniei).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs vineri dimineata, la ora 5:47, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 105,9 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Cu aproximativ o ora in urma, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc astazi, pe data de 27 mai 2024. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 7:16 (ora locala a Romaniei).

- Inca un cutremur s-a produs in Romania, la cateva ore dupa seismul mediu, de peste 4 grade, inregistrat miercuri la pranz in zona Vrancea. De aceasta data un cutremur slab s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora 1:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca, sambata seara, la ora 20:20, a avut loc un cutremur intr-o zona din vestul Romaniei. Seismul s-a produs la o adancime de doar 10 kilometri. „In ziua de 18 Mai 2024, la ora 20:20:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in…

- Un cutremur mediu cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti dupa-amiaza, la ora 18:32, in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 140 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase:…

- In aceasta dimineața, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc pe data de 28 aprilie 2024, in ziua de Florii. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), mișcarea tectonica s-a produs la ora 06:43:04 (ora locala a Romaniei).