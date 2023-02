Cutremur în România. Bucureștiul, cel mai vulnerabil oraș. Cum arată „harta pericolului” din Capitală Romania a fost ocolita de cutremure majore in ultimii 20 de ani, insa in cazul unui seism cu magnitudine mare, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara. In cazul unui cutremur major, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara, iar sute de cladiri s-ar putea prabuși. Sunt aproape 400 de cladiri incadrate in clasa intai de risc seismic, adica intr-o stare avansata de degradare. Acum, premierul Romaniei cere mobilizare in intreaga țara dupa seismul major produs in Turcia. O echipa Realitatea PLUS alaturi de un inginer specializat in structura cladirilor cu risc seismic au luat Capitala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Matei Sumbasacu, inginer constructor specializat in analiza si structura cladirilor cu risc seismic, reprezentant al Asociatiei Re:Rise, sustine ca domeniul constructiilor este cel mai corupt din lume, precizand ca in Romania situatia este superioara din punct de vedere al calitatii constructiilor…

- Imaginile din Turcia sunt identice cu cele surprinse dupa seismul din 1977. Atunci, un cutremur cu magnitudine de peste 7 cu durata de sub un minut, a distrus peste 200 de cladiri si a provocat aproape 1.600 de victime. Acum, in cazul unui cutremur, situația ar putea fi de doua ori mai grava. Capitala…

- Bucurestiul are cele mai multe cladiri vulnerabile care, in cazul unui seism major, ar inregistra cele mai multe victime omenesti si pagube materiale. Capitala are peste 2.400 de imobile incadrate intr-o clasa cu risc seismic. In clasa I de risc seismic sunt 362 de imobile, in clasa II – 373 imobile,…

- Situația dramatica prin care trece Turcia, dupa producerea cutremurelor puternice care au curmat un numar mare de vieți, a readus in atenție problema cladirilor cu risc seismic din București. La acest aspect face referire și fostul primar general al Capitalei. „In ultimii doi ani nicio cladire pericol…

- Cunoscutul seismolog, Gheorghe Marmureanu, a spus daca ar putea fi afectata sau nu Romania de cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria.”Nu, niciodata cutremurele din Turcia nu produc efecte ca influența pe zona Vrancea. Nu!”, a declarat categoric seismologul Gheorghe Marmureanu, la Realitatea…

