- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 11:08, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Agerpres.Seismul a avut loc la adancimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- Cutremurul s-a produs la ora 21:51:09 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, la adincimea de 88.6 km. Seismul a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti.

- In ziua de 16.09.2023, 09:16:04 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea EWS 3.8, la adancimea de 53.9 km.Cutremurul s-a produs la 43km NV de Buzau, 58km SV de Focsani, 69km NE de Ploiesti, 71km SE de Sfantu-Gheorghe, 73km E de Brasov.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 24 august 2023, la ora 00:31:19 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 88.5 km. Cutremurul s a produs in apropierea…

- Este vorba de al treilea și al patrulea cutremur, produse in ultimele 24 de ore in Romania. De la inceputul lunii august au avut loc in țara noastra 11 seisme, cu cele de sambata.In ziua de 12 august 2023 la ora 17:29:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un…

- Este al treilea seism produs in ultimele 24 de ore in Romania și al zecelea din luna august, potrivit INFP. In ziua de 12 august 2023 la ora 12:51:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 103,9km.Cutremurul…