Cutremur, in prima noapte de august, in zona Vrancea Un cutremur, cu magnitudinea 3.2, a fost inregistrat, in noaptea de 1 august 2020, la ora 01:38:08 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea, la adancimea de 121 km. Seismul a avut epicentrul la coordonatele Latitudine 45.7586deg;N Longitudine 26.7732deg;E.Cutremurul s a produs la 90 km S de Bacau, 91 km E de Brasov, 105 km V de Galati, 107 km NE de Ploiesti, 109 km NV de Braila, 156 km N de Bucuresti, 168 km S de Iasi, 180 km NE de Pitesti si 204 km E de Sibiu. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

