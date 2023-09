Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a provocat moartea a 632 de persoane, potrivit Ministerului de Interne. Cel putin 632 de persoane si au pierdut viata in puternicul seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe…

- Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata intr-un puternic seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe alte orase, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP.Centrul national…

- Cutremur devastator in Maroc. Sute de morți și raniți, dupa un seism de 6,8 grade pe scara Richter Un cutremur puternic a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata. Seismul s-a soldat cu aproximativ 300 de morti si peste 150 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de…

- Adancimea cutremurului cu magnitudinea 6,8 pe scara Richter a fost estimata la 18,5 kilometri, potrivit Institutului American de Geofizica USGS .Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu…

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne, relateaza AFP. ‘Conform unui bilant provizoriu, acest cutremur a dus la moartea a 296 de persoane in provinciile…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Bilantul deceselor in urma incendiilor de vegetatie declansate in mai multe regiuni din Algeria a crescut luni la 34, printre care si 10 soldati, a precizat Ministerul de Interne in contextul valului de canicula care a cuprins nordul Africii si sudul Europei, informeaza Reuters.Circa 8.000 de pompieri…

- UPDATE 11:00 - Lukasenko: Prigojin nu mai este in Belarus. S-a intors la Sankt PetersburgReuters a spus ca liderul belarus, Aleksandr Lukasenko , a spus ca liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, nu se mai afla in Belarus, ci se afla la Sankt Petersburg.Se credea ca Prigojin fusese de acord sa mearga…