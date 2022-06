Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite in cutremurul cu magnitudinea 6,1 grade care a avut loc miercuri dimineata si in replica survenita ulterior in provincia Sichuan (sud-vestul de Chinei), a informat televiziunea publica citata de AFP. Seismul a avut loc in districtul Lushan, care apartine…

- Un cutremur de magnitudine 7,2 pe scara Richter a avut loc la 13 kilometri de Azangaro, in Peru. Seismul s-a produs la o adancime de 217,8 kilometri si a fost resimtit puternic. Cutremurul s-a produs in apropiere de granita cu Bolivia, la ora 7.02 ora locala. Imagini surprinse de camerele de supraveghere…

- Un cutremur de 5,5 grade a zguduit Lima si imprejurimile sale joi, provocand panica in randul locuitorilor, a anuntat Centrul seismologic national din Peru care pana in prezent nu a raportat pagube sau victime, noteaza AFP. Seismul a fost inregistrat la ora locala 16.55 (21.55 GMT). Epicentrul a fost…

- Doua cutremure, cu magnitudinea de 3, respectiv 3,6, s-au produs luni dimineața in județul Buzau.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc luni dimineața la ora 4.21. A avut magnitudinea de 3 și s-a produs in județul Buzau la adancimea…

- O persoana a murit in cutremurul cu magnitudinea 5,7 inregistrat vineri seara la ora 21:07 GMT, in sudul Bosniei-Hertegovina, cu epicentrul situat la 15 kilometri de localitatea Stolac, au informat sambata medii locale citate de EFE. Este vorba de o femeie in varsta de 27 de ani din Stolac, un oras…

- S-a cutremurat pamantul, joi, in Romania. Mișcarea telurica din joia de dinaintea Sarbatorilor Pascale ortodoxe, cunoscuta drept Joia Mare, s-a produs in cea mai activa zona a țarii, din punct de vedere seismic – Vrancea. Cutremurul din 21 aprilie s-a produs la ora 10:33, in județul Vrancea, la 113…

- Primul seism s-a produs la ora 10:39:04 (ora locala a Romaniei), avand magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 12km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km NV de Piraeus, 104km NV de Athens, 127km NE de Patra, 210km S de Thessaloniki.Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 14:44:50 (ora…