Stiri pe aceeasi tema

- Penuriile la legume continua in Marea Britanie, unde unele supermarketuri sunt acum in criza de ardei dupa un val de frig in Europa care a afectat productia, transmit PA Media si dpa. Vremea neobisnuit de rece in Spania, singura tara de unde supermarketurile britanice se aprovizioneaza cu ardei in lunile…

- Doi adolescenti au fost acuzati de uciderea prin injunghiere a unui baiat de 16 ani, in orasul Northampton din Anglia, relateaza sambata dpa.Rohan Shand a murit in urma incidentului violent petrecut miercuri in apropierea hotelului Cock, in suburbia Kingsthorpe, din Northampton, oras situat la 100…

- Cu ocazia vizitei de stat a președintelui Xi Jinping in Rusia, cel de-al doilea sezon al emisiunii „Citate clasice – Xi Jinping” ( in limba rusa) a fost lansat pe toate marile posturi de televiziune din Rusia. La 20 martie, Shen Haixiong, viceministru al Departamentului de Propaganda al Comitetului…

- In mare parte izolata de Europa de la ofensiva sa impotriva Ucrainei, Rusia și-a reorientat masiv economia catre China, cu riscul de a se afla intr-o relație dezechilibrata cu Beijingul și intr-o poziție de slabiciune. Cu trei saptamani inainte de invazie, Vladimir Putin și Xi Jinping au proclamat un…

- Daca europenii vor inceta sa mai ajute Ucraina, rușii vor intra in Republica Moldova și apoi și in Romania, a declarat consilierul președintelui de la Kiev, Mihailo Podoleak, in cadrul unui interviu pentru Hotnews . Fiind intrebat cum poate contracara ”oboseala europenilor” legata de razboiul din…

- Turnul Eiffel din Paris a fost luminat in culorile albastru si galben, iar la Londra, oameni purtand pe umeri drapelul ucrainean au luat parte la o ceremonie comemorativa, in contextul in care lumea marcheaza un an de razboi intre Rusia si Ucraina. La 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie terestra,…

- Beijingul este pregatit sa prezinte o propunere sa de pace pentru Ucraina, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, Wang Yi, principalul consilier in materie de politica externa al presedintelui Xi Jinping, relateaza CNN, remarcand ca, fapt rar, diplomatul s-a referit la conflictul…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…