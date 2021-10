Stiri pe aceeasi tema

- Kenyanca Agnes Jebet Tirop, 25 de ani, campioana mondiala la cross-country in 2015 si de doua ori medaliata cu bronz la Campionatele Mondiale in proba de 10.000 metri, a murit la doar 25 de ani. Conform unui anunț al Federației de la Nairobi, sunt suspiciuni rezolnabile ca atleta ar fi fost ucisa de…

- Medaliata cu argint în proba de spada individual la JO Tokyo, Ana-Maria Popescu a vorbit la Digi24 despre controversele din jurul prestației sale la Olimpiada, inclusiv discuțiile în contradictoriu cu ministrul Eduard Novak. Sportiva româna a spus cu oarecare regret ca reușește mereu…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a felicitat-o sambata pe karateka Feryal Ashraf Abdelaziz, castigatoarea medaliei de aur la kumite, care a devenit prima femeie din istoria Egiptului care a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Jocurile Olimpice, informeaza EFE. "O felicit pe…

- Sportiva chineza Shi Tingmao a cucerit medalia de aur in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Shi a obtinut al doilea titlu olimpic la Tokyo dupa cel de la sarituri sincron de la trambulina de 3 metri. Ea a castigat…

- Carol-Eduard Novak (45 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, și-a prezentat scuzele fața de Ana Maria Popescu (36), medaliata cu argint la spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Unul dintre cele mai arzatoare subiecte din sportul romanesc in ultimele zile a fost disputa rece dintre Ana Maria…

- Scrimera rusa Sofia Pozdniakova, campioana mondiala in 2018, a cucerit medalia de aur in proba individuala feminina de sabie, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o in finala pe conationala sa Sofia Velikaia cu 15-11. Pozdniakova (24 ani) este fiica lui Stanislav Pozdniakov,…