Turcia sufera de o criza a balanței de plați, saracie, șomaj ridicat și inflație in creștere. Lira turceasca a pierdut aproximativ 70% din valoarea sa fața de dolar in 2021, aproximativ 33% doar in noiembrie. Acesta este un pericol nu numai pentru Turcia, ci și pentru vecinii sai – și este in interesul Uniunii Europene […] The post Cutremur in lumea monetara: Turcia ar trebui sa adopte euro! first appeared on Ziarul National .