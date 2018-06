Cutremur in lumea modei, Kate Spade s-a sinucis

Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Kate Spade, in varsta de 55 de ani, a fost gasita fara viata in apartamentul ei din New York, iar politia suspecteaza ca s-a sinucis. Aparent o poveste banala, insa cum a ajuns sa se sinucida femeia cu viata perfecta?

- Este doliu in lumea modei din Romania. O celebra stilista s-a sinucis dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al blocului in care locuia. Este vorba despre Raluca Rosu, pe care medicii au incercat sa o salveze, insa totul a fost in zadar.Citeste si: Un nou ACCIDENT GRAV in Ungaria. Microbuz STRIVIT…

- Stilista Raluca Roșu, in varsta de 28 de ani, s-a stins din viața saptamana trecuta, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 6. Din primele informații, tanara suferea de depresie. Prietenii și cunoscuții ei sunt in stare de șoc.