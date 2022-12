Stiri pe aceeasi tema

Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian", potrivit News.ro.

Șeful federației ucrainene de fotbal, care a facut parte din corpul disciplinar al Fifa pana in 2020, a fost acuzat de frauda și spalare de bani in legatura cu construcția unei fabrici de gazon artificial, informeaza The Guardian.

Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este "extrem de ingrijorat" de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC.

Ministrul chinez de Externe Wang Yi a laudat atitudinea "rationala" si "responsabila" a Rusiei fata de razboiul nuclear in timpul unei intalniri cu omologul sau rus Serghei Lavrov la summitul G20, relateaza „The Guardian", potrivit News.ro.

Seful agentiei britanice de informatii si securitate va avertiza marti tarile occidentale cu privire la "amenintarea enorma" reprezentanta de China, care incearca sa isi foloseasca dominatia tehnologica in scopuri de supraveghere, si le va solicita acestora sa actioneze urgent, informeaza AFP.

Un cutremur cu magnitudinea 4 a avut loc luni dupa-amiaza in județul Buzau.

Un cutremur s-a produs duminica, 18 septembrie, la ora 20:55, in județul Dambovița, cu magnitudinea de 4.2 grade, la adancimea de 45.434 km.

Lumea nu a fost niciodata intr-o situație mai buna pentru a pune capat pandemiei COVID-19, spune șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunța Mediafax.