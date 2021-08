Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru complicitate si tentativa la complicitate de inselaciune si fals in inscrisuri, dupa ce a ajutat 35 de persoane sa se pensioneze ilegal. Prejudiciul total cauzat Casei Nationale de Pensii Publice este…

- Joi dimineata, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infracțiunilor de fals informatic și inșelaciune. La data de 22 iulie 2021, politistii Serviciului de Investigatii…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus, la data de 17 iulie, punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului M.R.C. pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prevazuta de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b,d, e, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea…

- Un barbat de 66 de ani din județul Alba a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. Faptele pentru care barbatul a fost trimis in judecata s-au petrecut in urma cu un an, in data de 2 iunie 2020, iar dosarul a fost…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societati de asigurare, pentru a obtine despagubiri.