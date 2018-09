Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de mii de dosare penale privind infractiuni extrem de grave intre care omor, viol, furt si talharie, numai in Bucuresti, vor fi clasate automat daca modificarea Codului de procedura penala va intra in vigoare asa cum a fost ea votata de Parlament, ceea ce reprezinta o prioritate a PSD-ALDE…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarile formulate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si de catre PNL si USR asupra Legii de modificare a Codului de procedura penala, precum si asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea judiciara, scrie news.ro.Astfel,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarile PNL, USR si pe cea a Instantei supreme in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze CCR in…

- Curtea Constituționala are miercuri in dezbatere sesizarea a 94 de deputații PNL, USR și neafiliați asupra proiectului care aduce modificari la Codul de procedura penala. Judecatorii CCR vor discuta, tot miercuri, și obiecția de neconstituționalitate a ICCJ la aceeași inițiativa legislativa, informeaza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 18 iulie sesizarea Instantei supreme in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Citeste si: ȘOCANT Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost bruscat și huiduit de protestatarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei CCR in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor,informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curti marti,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curti transmis AGERPRES, marti, judecatorii…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…