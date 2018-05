Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc, marti, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 21.24, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri, s-a produs un nou cutremur in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul, cu magnitudinea 2.9, a avut loc la ora 11:31:49, la o adancime de 112 kilometri. Acesta este al patrulea…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un cutremur cu magnitudinea de trei grade pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 127 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 04/05/2018 la ora 01:41:01(ora Romaniei) s-a…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 6.39, la o adancime de 126 de kilometri. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs in 14 martie, tot in zona seismica Vrancea, iar in 16 martie a avut loc un…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc vineri seara in judetul Buzau, scrie NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU la B1TV! Traian Basescu și Liviu Mihaiu S-AU DEZLANTUIT, in direct: 'Slugile lui Vintu raman ceea ce sunt...' Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…