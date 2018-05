Cutremur in judetul Vrancea, sambata la pranz Dupa cele trei cutremure de intensitate mica inregistrate in cursul zilei precedente, pamantul s-a cutremurat si sambata, in Vrancea. Si de aceasta data se poate vorbi despre un seism cu intensitate redusa, ce a avut, conform infp.ro, o magnitudine 2.5 grade pe Richter. Specialistii spun ca miscarea telurica din 5 mai, din judetul Vrancea, s-a […] Cutremur in judetul Vrancea, sambata la pranz is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O miscare telurica a fost inregistrata miercuri, 4 aprilie, in zona seismica Vrancea. Mai exact, cutremurul s-a produs in judetul Buzau, la o adancime de 126 de kilometri, conform INFP, si a avut 3.5 grade pe Richter. Seismul s-a produs la ora 6 si 39 de minute si este cel mai puternic inregistrat in…

- Cutremurul cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter, produs in judetul Buzau la ora locala 06.39, a avut loc la o adancime de 126 kilometri. Cel mai puternic cutremur din ultima perioada s-a produs pe 14 martie, in judetul Vrancea, si a avut o magnitudine de 4,6 pe scara Richter.

- Pamantul s-a miscat, joi dupa-amiaza, in estul tarii, dar nu in judetul Vrancea, unde se produc frecvent cutremure in Romania, ci in Galati. Cutremurul a fost de intensitate redusa, avand doar 2.7 grade pe Richter magnitudine, conform inpf.ro. S-a produs la ora 14 si 49 de minute si a fost un seism…

- A fost cutremur in Vrancea, zona cunoscuta drept cea mai activa, din punct de vedere seismic, din intreaga Romanie. Specialistii de la INPF au anuntat ca miscarea telurica a avut 4.6 grade pe Richter si s-a produs la 24 de minute dupa ora 12, la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul – unul dintre…

- O miscare telurica de intensitate mica s-a produs marti la pranz in zona seismica Vrancea. Din informatiile facute publice pe site-ul infp.ro reiese ca seismul a avut 2.4 grade pe Richter, s-a produs cu cinci minute inainte de ora 13, la o adancime de 101 kilometri. Cutremurul de marti a avut epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 00:12, in judetul Vrancea, fiind urmat la de un alt seism, de 2,6 grade, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica a Pamantului (INFP).

- La data de 6 februarie a.c., ora 00.00, polițiștii Postului de Politie T.F au depistat un minor care se afla in zona peronului stației CFR Adjud, nefiind insoțit. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca minorul, de 10 ani, din județul Bacau, figura urmarit la nivel național…