Italia a avut parte de un eșec pe care nu-l va uita ușor. Campioana en-titre a fost data afara de la Euro 2024 inca din faza optimilor de finala, fiind eliminata de Elveția, care a reușit sa se impuna cu 2-0. Echipa lui Luciano Spalletti a parut timorata și lipsita de incisivitate pe toata durata […] The post Cutremur in Italia. Donnarumma, singurul supraviețuitor?! first appeared on Ziarul National .