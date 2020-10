CUTREMUR în GRECIA! Un mini-tsunami a lovit insula SAMOS! VIDEO Un tsunami de mici dimensiuni a lovit insula Samos dupa cutremurul de 7 grade care a lovit coasta Marii Egee. Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a convins sa nu vina la ședința. Ei au blocat activitatea Imaginile aparute pe rețelele sociale arata cum apa se revarsa și patrunde printre case. https://youtu.be/qVzeWm6yWsE De ce alegerile se organizeaza pe data de 6 decembrie? Adevarul din spatele scenei politice De asemenea, se pot vede in imagini și mai multe ambarcațiuni care sunt purtate de mini-tsunamiul format in urma cutremurului puternic resimțit in Grecia și Turcia. https://youtu.be/f-BOzX2-D5c… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ora 16.07: Patru persoane au murit și 120 au fost ranite in Turcia, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgența, citat de CNN Turk Ora 15.44: Trei persoane au fost salvate din ruinele unei cladiri prabușite in Izmir (CNN Turk) Ciolacu, mai nervos ca niciodata: PNL-ul l-a convins sa nu vina…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Un cutremur puternic a lovit Grecia si Turcia. Oameni prinsi intre daramaturi in Izmir. Turcia anunta ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar 120 de persoane au fost ranite. Un cutremur puternic de suprafata, cu magnitudinea revizuita de 6,7 pe scara Richter, a lovit coasta Marii Egee a Turciei,…

- Astazi in Grecia și Turcia a fost un cutremur puternic. Acesta a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos. Pagubele sunt consistente, iar autoritațile sunt in alerta. Grecia și Turcia lovite de un cutremur puternic Cutremurul de astazi, din Grecia și Turcia, de magnitudine 7,0,…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula Samos, din Grecia, potrivit BBC.Potrivit sursei citate, cutremurul cu magnitudinea 7,0 s-a produs la aproximativ 17 km de coasta Izmirului si a fost resimtit si in Atena si Istanbul, conform SUA Geological Survey (USGS). . Momentan…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade a avut loc in Marea Egee și a fost resimțit in Grecia și Turcia. Cutremurul a avut loc la ora locala 13:51 (ora Romaniei) la 19 kilometri nord-vest de insula elena Samos, la o adancime de 10 kilometri. Seismul a fost resimțit in mai mult orașe, inclusiv la Instanbul,…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, potrivit unor declarații oficiale. Cutremurul cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 17 km (11 mile) de coasta provinciei de vest a Izmirului, a fost resimțit la fel de departe ca Atena și Istanbul, potrivit BBC.…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Cutremurul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km in largul coastei Izmirului și a fost resimțit pina la Atena și Istanbul, potrivit USGS, transmite digi24.ro. Nu exista inca informații despre…