Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca un cutremur s-a produs, sambata dimineața, in Gorj, la o adancime de doar 11 kilometri. Seismul s-a resimțit in mai multe orașe In ziua de 13 Iulie 2024, la ora 06:48:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu […] The post Cutremur in Gorj, sambata dimineața. Seismul s-a resimțit in mai multe orașe appeared first on Playtech Știri .