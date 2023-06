Cutremur în Gorj, luni dimineață Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineața, in județul Gorj. Seismul a avut loc la ora 08.26. ”In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 18km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 82km S de Deva, 96km E de Resita, 99km V de Ramnicu Valcea.”, a informat INCDFP. The post Cutremur in Gorj, luni dimineața appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

