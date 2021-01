Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de fotbal Constantin Bosanceanu a murit, ieri, la doar 54 de ani. Acesta a evoluat ca fundaș la Oțelul Galați in perioada 1996-1998. S-a nascut la 26 august 1966 și a evoluat la mai multe...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs sambata, la ora locala 12:41, judetul Vaslui. Un cutremurul, mai putin obisnuit, a fost captat sambata de seismografe, fiind cel mai mare produs in luna decembrie pe teritoriul Romaniei. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- PROGRAM… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat ieri, in cadrul evenimentului de lansare a Programului de Guvernare a Partidului National Liberal, obiectivele in domeniul sanatatii pentru urmatorul mandat parlamentar. Potrivit acestuia, prioritatea va ramane, in continuare, depasirea crizei sanitare…

- Printre victimele tragediei din secția ATI a spitalului din Piatra Neamț se afla și mama Tatiana, femeia care a ajutat sute de copii sa iși gaseasca un drum in viața. Aceasta a fost condusa pe ultimul de catre toate persoane care au iubit-o. Mesaj cutremurator. Soțul Tatianei Gavril, tata Mihai, și-a…

- Fotbalul mic GREU… In ultima etapa a anului in Liga a 3-a, prima a returului, cele doua reprezentante ale judetului vor avea o misiune dificila. Husana Husi va juca la Botosani, cu echipa locala CS Dante, in timp ce Sporting Juniorul Vaslui se deplaseaza pe terenul celor de la Bucovina Radauti. Meciuri…

- Un barbat este cautat de Politie dupa ce a vrut sa-si omoare iubita dandu-i foc la casa. S-au facut controale in judet, iar fortele de ordine au demarat actiuni de cautare a individului. In aceste momente, barbatul este dat in urmarire. Revenim cu detalii! … https://www.bzi.ro/politia-din-iasi-sta-ca-pe-jar-un-tanar-este-cautat-si-in-gaura-de-sarpe-dupa-ce-a-vrut-sa-si-omoare-iubita-prin-incendiere-exclusiv-4064382?utm_source=website&utm_medium=breaking…

- Octavian Nemescu, reputat compozitor si profesor de al carui nume sunt legate aparitia si evolutia curentului spectral romanesc, a murit in noaptea de vineri spre sambata, la varsta de 80 de ani, potrivit unor surse apropiate familiei. Nemescu, tatal cineastului Cristian Nemescu, a avut o contributie…

- DECLARATII…Plecat inapoi la munca, in Finlanda, vasluianul pacalit de iubita lui cu 30 de ani mai tanara, nu renunta la lupta. Constantin Popa si-a angajat un avocat si cere autoritatilor sa faca cercetari in cazul reclamat de el. Mai mult, barbatul sustine ca cea care l-a pacalit este in tara, dar…