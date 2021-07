Cutremur în Buzău luni dimineață. Al doilea cel mai puternic din această lună Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs luni dimineata, la ora 03:09, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al doilea cel mai mare seism care a avut loc in aceasta luna, dupa cel produs pe 6 iulie, cu o magnitudine de 4,3. Cutremurul de azi a avut loc la o adancime de 112 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 70 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 116 km sud de Bacau, 120 km vest de Braila, 121 km vest de Galati si 128 km nord de Bucuresti. El a fost urmat la doua ore de un alt sesim,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, luni dimineata, la ora locala 3.09, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 112 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter a avut loc marti dimineata in judetul Vrancea. Este al treilea seism se peste 3 care are loc in ultimele 24 de ore. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), alte doua seisme cu magnitudine peste 3 au avut…

- Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 au avut loc luni, la pranz, in zona seismica Vrancea, anunța Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur, cu magnitudinea de 3,1, a avut loc la ora 12.54. Conform specialiștilor, s-a produs la adancimea de 10 kilometri,…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5:36, la o adancime de 126 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km SE de Brasov,…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) și citate de Agerpres. Seismul s-a resimtit…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a resimtit si in Capitala. Cutremurul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 2,8 și 2,4 pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, respectiv in Crișana, județul Arad. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 13.32, in zona seismica…