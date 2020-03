Cutremur, in Bulgaria, zona Varna. La 30 de kilometri adancime. Distanta de la epicentru la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa-amiaza s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 14.20, la adancimea de 66 de kilometri, poatrivit stirileprotv.ro. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la coordonatele Lat 42.8572deg;N Long 23.8009deg;E, la adancimea de 13 kilometri.Conform aceleiasi surse epicentrul a fost localizat la 42 km…

- Un seism cu magnitudinea de 2.3 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 01.08, in judetul Braila, la adancimea de 20 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele Latitudine 45.0731deg;N Longitudine…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.5 grade a fost inregistrat de seismografele Institului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in aceasta seara, la ora 18.49, in judetul Buzau. Focarul a fost localizat la 126 km adancime. Epicentrul a fost la 73 km E de Brasov, 84 km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 12:54, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 136 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform datelor, seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 a fost inregistrat de seismografele Institutlui National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 21:32:36 in judetul Vrancea, la adancimea de 82 km.Epicentrul a fost localizat la 71 km E de Brasov, 92 km NE de Ploiesti, 101 km S de Bacau, 122 km V de…

- Primul cutremur din Romania din acest an s-a produs in primele minute din 2020. Seismul a avut loc in județul Buzau și a avut o magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs la ora 00:15, in județul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6pe Richter s-a produs joi dimineata, la ora locala 4:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri, iar epicentrul s-a aflat la 61 kilometri (km) est de Brasov, 72 km nord-est de Ploiesti, 120 km sud de Bacau, 126 km…