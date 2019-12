Cutremur in Bulgaria. A fost panica

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dupa amiaza, potrivit datelor publicate de seismologii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a fost inregistrat, in Bulgaria, un cutremur de magnitudine 2.2.Seismul a avut loc la ora 15:131 ora locala a Romaniei la adancimea de 4 km.Cutremurul a fost localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs joi dupa-amiaza in judetul Ialomița, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare și ordine publica- ‘Vor avea pensii mai mici cu 30%’…

- Marți dupa-amiaza s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter, potrivit realitatea.net. Seismul a avut loc la ora 16.54, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la o adancime de 148 km, in…

- UPDATE – Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, informeaza DPA. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Tirana, 149km…

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.6 a avut loc, in aceasta dimineata, in Albania, la ora 04:54:12 ora locala a Romaniei , la adancimea de 10km.Seismul a avut intensitatea epicentrala VI.Epicentrul a fost localizat la 38 km V de Tirana, 149 km SV de Prizren, 186 km V de Skopje, 203 km NE de Taranto, 209…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 4:32, in zona seismica Vrancea (judetul Buzau), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 170 km in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 4:32, in zona seismica Vrancea (judetul Buzau), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).