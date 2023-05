Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia titeiului Brent a inchis la 77,69 dolari pe baril, pierzand 3,08 dolari sau 3,8%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a inchis la 74,30 dolari pe baril, scazand cu 2,77 dolari, sau 3,6%. Datele Energy Information Administration (EIA), care arata ca stocurile de titei din SUA au…

- Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a declarat ca orașul a reziliat contractul de inchiriere a unui teren in capitala incheiat cu Ambasada Rusiei și dorește ca proprietatea sa fie returnata statului ucrainean, potrivit Sky News și Hotnews. Menționam ca Ucraina a rupt relațiile cu Rusia dupa ce…

- Liderul sarb bosniac Milorad Dodik i-a comunicat vineri aliatului sau, Serbia, ca ia in considerare serios sa declare independenta Republicii Srpska de restul Bosniei si Hertegovinei (BiH) daca nu se rezolva o disputa cu privire la legea proprietatii, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Nationalismul…

- Dupa erupția vulcanului Șiveluci, a urmat un cutremur de 5,8 pe scara Richter in largul peninsulei Kamceatka, din Rusia. An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc marți, in largul peninsulei Kamceatka, din estul Rusia, la aproximativ 24 de ore dupa ce vulcanul Siveluci a inceput sa erupa, relateaza Reuters. Oamenii de știința ruși susțin ca seismul este o replica a unui cutremur din 3 aprilie.

- Preturile petrolului au crescut luni cu peste 6%, inregistrand cea mai mare crestere zilnica din aproape un an, dupa ce OPEC+ a zguduit pietele cu planuri de a reduce mai mult productia. Cotatia titeiului Brent a crescut cu 4,91 dolari, sau 6,2%, la 84,80 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat…

- Furnizarea petrolului rusesc prin sectiunea conductei Drujba catre Polonia a fost sistata, a anuntat sambata un responsabil al companiei poloneze de rafinare a petrolului PKN Orlen, citat de Reuters.