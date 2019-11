Stiri pe aceeasi tema

- Sase oameni au murit iar 300 au fost raniti dupa ce Albania a fost lovita de cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Seismul a avut magnitudinea 6.4 iar epicentrul s-a situat la 30 de kilometri de Tirana. Cel mai afectat este orasul Durres, acolo unde mai multe cladiri s-au prabusit iar sute…

- Tragedie pe calea ferata! Marti dimineata, doua trenuri s-au ciocnit frontal, atat de puternic incat peste 15 oameni s-au stins din viata. Conform spuselor oficialilor, peste alti 40 de oameni au fost raniti, relateaza channelnewsasia.com.

- Cel putin cinci oameni au fost raniti duminica seara intr-un atac cu cutitul care a avut loc in fata unui mall din Taikoo, cartier in estul Hong Kong-ului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Fotografii si inregistrari video de la locul incidentului publicate de presa locala il arata pe consilierul…

- Zi de doliu in regiunea Krasnoiarsk din Rusia. Cel putin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți dupa ce cinci diguri s-au rupt. Alte cinci persoane sunt in continuare disparute, iar salvatorii au reluat operațiunile de cautare in aceasta dimineața.

- Cel puțin 12 oameni au murit și 13 au fost raniți dupa ce o cladire cu doua etaje s-a prabușit in nordul Indiei.S-a intamplat noaptea, cand locatarii dormeau. Zeci de echipaje de salvatori au intervenit de urgenta la fata locului.

- Zbor demonstrativ cu final tragic in statul american Connecticut. Cel putin sapte oameni au murit, dupa ce bombardierul in care se aflau s-a prabusit. Avionul era de tip B-17, model folosit in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant, scrie Agerpres.…

- Cel puțin opt oameni au murit in sudul Chinei dupa ce o tornada a lovit un oraș din provincia Hainan.Victimele se aflau intr-o locuința improvizata de langa un șantier in momentul urgiei. Tornada a distrus mai multe cladiri industriale, baraci și a scos copaci din radacini.