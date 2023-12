Cutremur în Ajunul Crăciunului. Ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade s-a produs duminica dimineața in județul Vrancea, la o adancime de 100 de kilometri. ”In ziua de 24 Decembrie 2023, la ora 08:06:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km V de Focsani, 53km N de Buzau, 82km E de Sfantu-Gheorghe, 92km E de Brasov, 95km SV de Barlad, 97km NE de Ploiesti”, a anunțat Institutului pentru Fizica Pamantului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

