Seceta din ultimii ani, invazia cerealelor din Ucraina și absența unui sprijin real din partea Guvernului i-au adus pe fermierii romani in faliment. Astfel, tot mai mulți au inceput sa-și vanda pamanturile și afacerile, iar strainii așteapta la cotitura, ne spun reprezentanții Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania. Mai mult, Romania a raportat producții umflate […]