- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, la ora locala 13:52, in judetul Buzau, la o adancime de 144 de kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc, joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a inregistrat la o adancime de 27 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea 5, revizuit…

- In urma cutremurului produs, miercuri, la ora 20,15, in zona seismica Vrancea, nu au fost semnalate urgente la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, anunta Raed Arafat, la Romania TV. Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in zona Vrancea la ora 20,15,47,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara, in zona Vrancea, la ora 20:15:47, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…