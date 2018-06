Cutremur in aceasta noapte in Romania. Al doilea in cateva ore. Ce magnitudine a avut si unde a fost inregistrat

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de magnitudine ML 3.7 a fost inregistrat in acesta noapte, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancime, la ora 02.05. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.53 N ; 26.41 E, la 124 km N de Bucuresti, 54 km NV de Buzau si 5 km N de Gura…

- Un cutremur de magnitudine 2.9 a avut loc, in aceasta noapte, la ora 23.00, in judetul Vrancea, la 106 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E, la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, vineri dimineața, raporteaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea. Un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a fost inregistrat de aparatele seismologilor la ora 07.49,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe Richter a avut loc, joi, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 14.44. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, a avut loc joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc, joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a inregistrat la o adancime de 27 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea 5, revizuit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 3:14, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un seism cu magnitudinea ML3.1 a fost inregistrat in judetul Buzau, in aceasta a treia noapte de Paste, la ora 03.14, in judetul Buzau.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.47 N ; 26.26 E, la 116 km N de Bucuresti, 55 km E de Brasov, si 7 km…