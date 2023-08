Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe Richter s-a produs marti, la ora locala 10:41, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 78,8 km, in apropierea…

- Cutremur cu magnitudinea 3 in Romania, sambata dimineața. Unde a fost resimțit Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs, sambata, dimineata, la ora locala 03:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs vineri dupa-amiaza, la ora locala 15:23, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.

- Cutremur de 4.2 pe scara Richter, in Romania: Seismul a fost resimțit in mai multe orașe Cutremur de 4,2 pe scara Richter, in Romania: Seismul a fost resimțit in mai multe orașe Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc in noaptea de luni spre…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Citește și: Cardurile de energie platite din bani europeni dispar din 2024 Seismul s-a inregistrat la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 13:10, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, citeaza Agerpres.

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 13:10, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 72 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:25, in Crisana, judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).