Cutremur în această după amiază. Ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc marți dup-amiaza in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 122 de kilometri, in apropierea oraselor Brașov (70 km), Ploiești (74 km), Bacau (119 km), Braila (120 km), Galați (122 km), București (126 km). Este al 20-lea cutremur produs in aceasta luna. Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs pe data de 26 mai si a avut o magnitudine de 4,7. Cutremurul a fost resimtit si in Bucuresti. The post Cutremur in aceasta dupa amiaza. Ce magnitudine a avut appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,4 s-a produs marti, la ora locala 13:53, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs joi, la ora locala 3:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 21 Decembrie 2021 la ora 19:57:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 140km, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime, care s-a resimțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs marți, la ora…

- Cutremur, dupa miezul noptii, in Romania, cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 114km.In ziua de 24 Octombrie 2021, la ora 03:49:38 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 114km anunuta Institutul National de Cercetare…

- Cutremur in Zona Seismica Vrancea inainte de miezul noptii, la ora 22.34.Noaptea trecuta, la ora 22:34 ora locala a Romaniei , s a produs In zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 9km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Inca un cutremur in Romania! Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 6.40 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,2 a avut loc la adancimea de 139 de kilometri.…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea. Potrivit specialistilor Institutului National pentru Fizica Pamantului, in ziua de 05 Octombrie 2021, la ora 06:40:22 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea…