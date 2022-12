Cutremur în această dimineață. Ce magnitutide a avut și unde s-a simțit Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, 7 decembrie, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe Richters-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau, 128 km vest de Braila, 128 km vest de Galati, 130 km nord de Bucuresti, 146 km nord-est de Pitesti, 177 km est de Sibiu, 195 km nord de Ruse si 197 km sud. De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc sapte cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,9 grade pe scara Richter. Cel mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

