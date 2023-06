Cutremur important în Franța – sute de clădiri afectate Aproximativ 170 de persoane au fost relocate din orașul La Laigne, situat in vestul Franței, in urma unui cutremur produs vineri seara. Cutremurul, despre care se crede ca a avut o magnitudine intre 5,2 și 5,8, a fost resimțit de la Rennes, in nord-vest, pana la Bordeaux, in sud-vest. Cutremurele cu magnitudinea peste cinci sunt neobișnuite in Franța, ultimul cutremur care a afectat țara in noiembrie 2019. Au fost avariate case, școli și biserici, iar sute de cladiri au fost declarate nelocuibile. Regiunea Charente-Maritime, situata la nord de Bordeaux, a fost deosebit de afectata. In Laigne,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 170 de persoane au fost relocate din orașul La Laigne, situat in vestul Franței, in urma unui cutremur produs vineri seara. Cutremurul, despre care se crede ca a avut o magnitudine intre 5,2 și 5,8, a fost resimțit de la Rennes, in nord-vest, pana la Bordeaux, in sud-vest.

- In urma cu doar cateva ore, un cutremur puternic s-a produs in Franța. Seismul a fost resimtit intr-o zona extinsa, de la Bordeaux pana la Rennes. In urma cutremurului, mai multe cladiri au fost distruse. Iata unde s-a produs seismul cu exactitate, dar și ce magnitudine a inregistrat!

- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista…

- Primaria orașului Bordeaux, din sud-vestul Franței, a fost incendiata joi (23 martie), in timp ce in toata Franța au avut loc proteste impotriva planurilor guvernului de a crește varsta de pensionare. Imagini filmate de martori oculari au aratat cum flacarile au devastat ușa principala a cladirii in…

- Conform Ministerului de Interne, peste un milion de persoane protesteaza in intreaga țara. Doar la Paris s-au adunat 120 de mii de manifestanți, fiind cel mai mare protest de anul acesta din capitala Franței. Aceeași sursa informeaza ca 123 de polițiști și jandarmi au fost raniți in urma confruntarii…

- La scurt timp dupa ce guvernul frances a supravietuit la limita unei motiuni de cenzura in parlament, introduse din cauza unei reforme a pensiilor, strazile din mai multe orase ale Frantei au fost luate cu asalt, luni seara, de manifestanti. Numerosi protestatari au iesit pe strazile din capitala franceza,…

- Parlamentarii francezi ai opoziției au ieșit din sala principala a Adunarii Naționale, in timp ce premierul Elisabeth Borne a luat cuvantul de la tribuna in timpul dezbaterii privind moțiunile de cenzura impotriva guvernului sau de luni (20 martie), potrivit Reuters. Guvernul președintelui Emmanuel…