- Cutremur, in toiul nopții, in Romania. Un seism cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in zona seismica Vrancea, județul Buzau, arata Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Un roman care muncește in Germania, la abatorul GROAZEI,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs joi dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, arata Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este deja al treilea cutremur produs in Vrancea, in ultimele zile.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Cutremur de 5 grade la ora 1:04 in zona seismica Vrancea - Galați Un cutremur cu magnitudinea 5, s-a produs în aceasta noapte, la ora 1:04, la o adâncime 23 de km, în zona seismica Vrancea - Galați, informeaza Institutul Național de Fizica Pamântului, care caracterizeaza…

- Miercuri, la orele 7:57, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Scara Richter, in Romania. Seismul a pornit din judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, de la o adancime de 127 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri, la ora locala 7:57, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața in județul Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, seismul a...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineata, la ora locala 7:43, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 33 kilometri si s-a resimtit in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3, s-a produs joi dimineata, la ora locala 6:17, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri. Cutremurul s-a…