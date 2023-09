Cutremur devastator în Maroc. Peste 600 de morţi, zeci de clădiri prăbușite Numarul oamenilor care au murit in cutremurul din Maroc a ajuns la 632, a anuntat sambata televiziunea de stat, care citeaza guvernul, relateaza The Guardian. Epicentrul a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o adancime de 18,5 km, conform US Geological Survey (USGS). Cutremurul a avut loc vineri la ora locala 23:11 (22:11 GMT). Cel putin 296 de persoane au fost ucise, iar alte 153 au fost ranite, a informat sambata televiziunea de stat Al-Aoula din Maroc, citata de CNN. Datele au fost furnizate de Ministerul de Interne Un oficial local a aprecizat ca aceasta evaluare este una preliminara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

