Cutremur devastator în Haiti - Aproape 2.000 de morți au fost scoși de sub dărâmături Agentia de aparare civila a tarii a postat marti pe Twitter cifre actualizate in timp ce eforturile de salvare si recuperare continua. Peste 9.900 de persoane au fost ranite si 60.000 de case distruse in urma seismului.Haiti, considerata cea mai saraca tara din emisfera vestica, sufera in continuare consecintele seismului din 12 ianuarie 2010, cu magnitudinea 7, care a dus la moartea a 220.000 de persoane si a lasat un milion de oameni fara locuinte. Pagubele in urma cutremurului, care a lovit orasul dens populat Port-au-Prince, au fost estimate la 8 miliarde de dolari. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 1.941 de persoane si-au pierdut viata in urma seismului cu magnitudinea 7,2 produs sambata in Haiti, potrivit unui nou bilant, informeaza miercuri DPA si AFP. Agentia de aparare civila a tarii a postat marti pe Twitter cifre actualizate in timp ce eforturile de salvare si recuperare continua.…

- Peste 1.400 de persoane si-au pierdut viata in urma seismului cu magnitudinea 7,2 produs sambata in Haiti, informeaza DPA. Bilantul deceselor a urcat la 1.419 morti, iar cel al ranitilor la 6.900, a declarat luni seful autoritatii pentru protectie civila din aceasta tara din Caraibe, Jerry Chandler.…

- Puternicul seism cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter ce a zguduit sambata Haiti a provocat moartea a 1.297 persoane, arata cel mai recent bilanț dat publicitații luni de Protecția civila naționala. Pagubele materiale sunt imense și continua cautarile sub daramaturi in cautarea unor eventuali…

- Opt detinuti au murit si alte 20 de persoane au fost ranite, inclusiv politisti, in revolte izbucnite miercuri in doua inchisori din Ecuador, au anuntat autoritatile penitenciare citate de AFP si EFE, noteaza Agerpres. Violentele s-au inregistrat intr-o inchisoare din provincia Guayas, in sud-vestul…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP. In Erftstadt-Blessem,…

- Saptesprezece persoane au murit in urma surparii partiale a unui hotel in orasul chinez Suzhou (est), pottrivit preseioficiale chineze, relateaza Reuters. In total, 23 de oameni au fost gasiti intre daramaturi, dintre care sase au supravietuit, potrivit news.ro. Guvernul provinciei…

- Sase persoane, intre care doi misionari americani, au murit in urma prabusirii unui avion privat in Haiti, au anuntat autoritatile locale, scrie AFP. Avionul a decolat simbata seara din Port-au-Prince in directia Jacmel, pe coasta de sud a tarii. Din motive nedeterminate, s-a prabusit la 50…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…