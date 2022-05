Cutremur de suprafață, luni dimineața, în România Un cutremur de 2,1 grade s-a produs, luni dimineața, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in Transilvania, Hunedoara, la adancimea de 12km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 125 km SV de Sibiu, 127 km SE de Timisoara, 138 km NV de Craiova, 147 km SE de Arad, 176 km V de Pitesti, 177 km SV de Cluj-Napoca, 185 km E de Belgrad, 189 km E de Zemun, 204 km S de Oradea, 226 km E de Novi Sad. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- In ziua de 24.04.2022, la ora 10:41:45 (ora Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, CLUJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 5km, a transmis Institutul pentru Fizica Pamantului .Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km N de Cluj-Napoca, 148km E de Oradea, 166km…

- Conform prognozei meteo ANM pentru sambata, 24 aprilie 2022, cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești,…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- In perioada 14-27 martie 2021, Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din Romania organizeaza Campania Naționale de Sanatate Publica MedAccess, pentru constientizarea riscurilor utilizarii de medicamente si suplimente alimentare in mod irational. Utilizarea raționala a suplimentelor alimentare…

- Incepand de ieri, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, a lansat ediția de primavara a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, valoarea totala a voucherelor pentru inlocuirea unei perechi de ochelari vechi cu unii noi a fost dublata de la 500 lei la 1.000 lei. Cum beneficiezi…

- In țara noastra, 11 spitale militare din rețeaua Ministerului Apararii Naționale sunt pregatite pentru asigurarea asistenței și tratamentul medical al raniților din Ucraina. Cele 11 spitale militare sunt in București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași, Craiova, Sibiu, Focșani, Galați și…